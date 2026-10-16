Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, thay mặt cho Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh vệ miền Nam ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ CAND nói chung, Phòng Cảnh vệ miền Nam nói riêng gắn liền với những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam.

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Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ngày 18/10/1956, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ và trực tiếp là đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy, Đại đội 80 - tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam được thành lập tại Tây Ninh. Đầu năm 1960, đơn vị đổi phiên hiệu thành Đại đội 180 và đến năm 1968 là Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam.

Trong cuộc trường kỳ kháng chiến, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ cách mạng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục; đồng thời trực tiếp chiến đấu, mở đường, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hơn 500 CBCS của đơn vị đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị trải qua nhiều lần đổi tên, chuyển giao tổ chức: từ Trung đoàn 180 CAND vũ trang (1976), Trung đoàn 597 thuộc Binh đoàn 32 - Bộ Quốc phòng (1980), Trung đoàn 180 thuộc Cục Cảnh vệ (1986), Phòng Bảo vệ 180 (1999) và từ năm 2018 đến nay là Phòng Cảnh vệ miền Nam (Phòng 180) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Bước vào thời kỳ hòa bình, cùng với nhiệm vụ bảo vệ địa bàn tiếp quản, đấu tranh bắt giữ các phần tử phản cách mạng và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, đơn vị không ngừng trưởng thành và vững mạnh toàn diện.

Với bề dày lịch sử, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Thượng tá Vũ Thanh Khương nhấn mạnh: “Tự hào viết tiếp những chiến công, mỗi CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam quyết tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ; xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bền bỉ phấn đấu, hy sinh và đạt được trong suốt chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng, và trưởng thành.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tới dự lễ và có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam đã luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh vệ miền Nam đã bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, mục tiêu cảnh vệ tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam nói chung và đặc biệt trong đó có TP Hồ Chí Minh nói riêng là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ.

Để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó trong giai đoạn cách mạng mới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, trước tiên lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam phải xác định rõ: Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đây là nguyên tắc bất di, bất dịch. Công tác Cảnh vệ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Bảo vệ các đối tượng Cảnh vệ chính là bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ. Trách nhiệm Cảnh vệ phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng trong bất kỳ tình huống nào.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, tình hình quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp với các chiến dịch mới về luật pháp, quân sự. Các nước sử dụng kết hợp giữa tình báo con người và tình báo kỹ thuật. Các kế hoạch tấn công đối với các đối tượng bảo vệ ngày càng tinh vi và chặt chẽ; công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, được áp dụng trong các hoạt động tấn công, ám sát…

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam phát biểu.

Do đó, CBCS Cảnh vệ cần thay đổi phương thức và biện pháp cảnh vệ để ứng phó với những thách thức mới, phát huy và đổi mới công nghệ mới, đối phó trên không, trên mặt đất, ngầm dưới đất, dưới sông và dưới đáy biển. Đồng thời, xây dựng một hệ thống bảo vệ khép kín, toàn diện, sẵn sàng bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh vệ là "tấm lá chắn cuối cùng" nhưng không thể hoạt động độc lập, do đó phải phát huy sức mạnh tập thể của toàn bộ hệ thống, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là phải dựa vào nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức lưu ý, để hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Cảnh vệ cần giữ vững nguyên tắc: Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức rõ những thách thức mới từ tình hình thế giới và trong nước. Qua đó, đổi mới phương thức, cách thức công tác để ứng phó với công nghệ mới; kết hợp sức mạnh của tất cả các lực lượng và ngành. Đặc biệt, lực lượng Cảnh vệ phải biết phát huy sức mạnh của nhân dân là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong công tác Cảnh vệ.