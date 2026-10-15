Phòng Cảnh vệ miền Nam: 70 năm vững vàng sứ mệnh đặc biệt

Từ những vòng bảo vệ giữa chiến khu

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động quan trọng

Ngày 18/10/1956, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng miền Nam, Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam - đơn vị tiền thân của lực lượng Cảnh vệ miền Nam - được thành lập tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh.

Giữa chiến tranh ác liệt, nhiệm vụ của lực lượng khi ấy không chỉ là bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, mà còn bảo vệ căn cứ, hành lang giao liên, các hội nghị bí mật và trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng.

Đi cùng nhiệm vụ đặc biệt là yêu cầu đặc biệt về bí mật và an toàn. Một cán bộ từng công tác tại Phòng Cảnh vệ miền Nam nhớ lại, trong điều kiện đối phương liên tục tổ chức biệt kích, thám báo, việc bảo vệ phải đồng thời đáp ứng hai yêu cầu: tuyệt đối an toàn và tuyệt đối bí mật.

Phòng Cảnh vệ miền Nam thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu

Giữa rừng sâu, bom đạn và chất độc hóa học, cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ vừa chiến đấu, vừa trinh sát, cảnh giới, ngụy trang và cơ động để bảo vệ cơ quan đầu não cách mạng. Theo tư liệu của đơn vị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ đã hy sinh, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ cảnh vệ bước sang một giai đoạn mới. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 về tiếp quản Sài Gòn, vừa tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vừa bảo vệ lãnh đạo và các mục tiêu quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh sau chiến tranh còn phức tạp. Đơn vị xác định dựa vào Nhân dân, chính quyền cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Qua từng giai đoạn, phương thức cảnh vệ tiếp tục thay đổi. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, yêu cầu đặt ra là bảo đảm bí mật, kín đáo, an toàn nhưng không tạo khoảng cách giữa lãnh đạo với Nhân dân. Phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ” thể hiện cách tổ chức bảo vệ linh hoạt, vừa bảo đảm an ninh, vừa phù hợp với hoạt động tiếp xúc, làm việc của đối tượng cảnh vệ.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thời gian qua, Phòng Cảnh vệ miền Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai phương án bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phụ trách.

Phía sau mỗi hoạt động diễn ra an toàn là quá trình nắm tình hình, khảo sát địa bàn, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Những công việc ít xuất hiện trước công chúng lại đòi hỏi độ chính xác, tính kỷ luật và khả năng phản ứng rất cao.

Chủ động trước những thách thức an ninh mới

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam rèn luyện kỹ năng tác chiến, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nếu trước đây nguy cơ chủ yếu đến từ chiến tranh, biệt kích hay hoạt động phá hoại trực tiếp, nhiệm vụ cảnh vệ hiện nay phải đối diện với những thách thức đa dạng hơn.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, những nguy cơ an ninh phi truyền thống, khủng bố và phương thức tấn công sử dụng công nghệ cao, trong đó có thiết bị bay không người lái, đặt ra yêu cầu lực lượng Cảnh vệ phải liên tục đổi mới.

Điều đó cũng làm thay đổi yêu cầu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh võ thuật, bắn súng và chiến thuật, người chiến sĩ Cảnh vệ phải từng bước làm chủ công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng phối hợp tác chiến hiện đại. Phía sau những vòng bảo vệ là quá trình huấn luyện thường xuyên và trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ.

Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam đang tập trung xây dựng lực lượng theo hướng tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, huấn luyện thực chiến và diễn tập phương án xử lý các tình huống nghiệp vụ phức tạp. Việc nâng cao trình độ chuyên môn được gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, đặc thù công tác hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có khả năng xử lý tình huống nhạy bén bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể tác động đến an ninh, an toàn của mục tiêu cảnh vệ. Vì vậy, “mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy” không chỉ là truyền thống mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam

Tinh thần ấy được tiếp nối ở thế hệ trẻ. Đại úy Trương Văn Triệu, Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh vệ miền Nam cho rằng, truyền thống 70 năm đặt lên cán bộ, chiến sĩ hôm nay trách nhiệm tiếp tục rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, những năm qua đơn vị còn duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người dân khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học; tham gia hiến máu, tiếp sức mùa thi và hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện thực chiến, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý tình huống phức tạp, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ, chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa.

Sau 70 năm, điều không thay đổi là yêu cầu tuyệt đối an toàn. Nhưng để giữ được yêu cầu ấy trong điều kiện mới, người chiến sĩ Cảnh vệ phải không ngừng thay đổi về trình độ, phương tiện và phương thức tác chiến. Từ những vòng bảo vệ bí mật giữa chiến khu đến những phương án cảnh vệ ứng dụng công nghệ hôm nay, bản lĩnh, kỷ luật và sự tận tụy tiếp tục là nền tảng để Phòng Cảnh vệ miền Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao.