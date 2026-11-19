Ngày 19-11, tại phường Bắc Nha Trang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng ngừa năm 2026 và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả triển khai Luật PCCC và CNCH cùng các văn bản quy phạm pháp luật mới, gồm: Nghị định số 105, ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Nghị định số 347, ngày 8-9-2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105, ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Nghị định số 106, ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; Thông tư số 36, ngày 15-5-2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị quyết số 66.18, ngày 18-5-2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa, kiềm chế cháy, nổ và cải cách thủ tục hành chính, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại phiên đối thoại, đơn vị phổ biến những điểm mới về thẩm định thiết kế và nghiệm thu về PCCC. Đại diện các doanh nghiệp nêu nhiều câu hỏi, kiến nghị xoay quanh quy trình thẩm định thiết kế về PCCC, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình hiện hữu và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Lãnh đạo phòng, chỉ huy các đội đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp từng nhóm vấn đề. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Đang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, thân thiện, gần gũi với người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, thống nhất quy trình làm việc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.