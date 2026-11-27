Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Quảng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì buổi lễ. Tham dự có Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 7, đại diện Ban Chỉ huy: Đội Tham mưu, Đội CC&CNCH khu vực 6 và Đội CC&CNCH khu vực 8.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Ban Chỉ huy các đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới

Việc điều động cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, nhằm bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Đối với các đồng chí được điều động, việc đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác. Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chỉ huy và tập thể cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị tiếp nhận có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ nhanh chóng ổn định công tác, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các đồng chí được điều động bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.