Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại doanh nghiệp

Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Y&J International tham gia học tập, phổ biến các quy định mới về công tác PCCC và CNCH.

Tham gia hoạt động có 50 thành viên thuộc các lực lượng, gồm: 30 thành viên Đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Y&J International, 08 thành viên Đội PCCC và CNCH chuyên ngành Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc và 12 thành viên các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực. Các lực lượng tham gia được huy động cùng 04 xe chữa cháy, phục vụ công tác huấn luyện và thực tập phương án.

Tại buổi tuyên truyền huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Sau phần tuyên truyền, huấn luyện, các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo kế hoạch, tập trung vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào xử lý tình huống giả định; phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Quá trình thực tập góp phần nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực.

Các lực lượng phối hợp tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty.

Thông qua hoạt động, cán bộ, công nhân viên và các lực lượng tham gia được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng thực hành, ý thức chủ động phòng ngừa và năng lực xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đồng thời, đây cũng là dịp kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy, CNCH tại doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản của doanh nghiệp.