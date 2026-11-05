Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Đồng Nai tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy năm 2026

Ảnh Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến, cập nhật những quy định mới của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm định thiết kế về PCCC; hướng dẫn quy trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế về PCCC và đi sâu vào các nội dung chuyên môn đối với từng hệ thống kỹ thuật PCCC trong công trình.

Trong đó, tập trung vào các nội dung thẩm định thiết kế đối với hệ thống báo cháy tự động; phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn; hệ thống điện phục vụ PCCC; hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt, bằng khí; hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

Bên cạnh việc nghiên cứu lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn thực hành đối chiếu hồ sơ thiết kế, kiểm tra các giải pháp kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp của các hệ thống PCCC theo quy định hiện hành. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các địa phương trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác thẩm định thiết kế về PCCC, qua đó được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, giải đáp và thống nhất phương pháp thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Đồng Nai có điều kiện cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế về PCCC, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng quy định, khách quan, thống nhất và hiệu quả; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.