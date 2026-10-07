Phòng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm giao thông đối với du khách nước ngoài

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ra quân kiểm soát tình trạng người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra 85 trường hợp người nước ngoài điều khiển phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 6 triệu đồng, lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tuần tra khép kín địa bàn, đồng thời, phối hợp với các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở du khách nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi đến tham quan và trải nghiệm tại địa phương.