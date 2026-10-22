Phòng Cảnh sát giao thông lắp đặt biển báo tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại xã Đông Khê

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung rà soát các tuyến đường địa bàn miền núi, đặc biệt là các đoạn đường đèo dốc, quanh co, khúc cua khuất tầm nhìn và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao; tổ chức lắp bổ sung biển cảnh báo tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc kịp thời lắp đặt, bổ sung hệ thống biển báo hiệu có ý nghĩa quan trọng, giúp người tham gia giao thông chủ động nhận biết sớm các đoạn đường nguy hiểm, nâng cao khả năng quan sát, điều chỉnh tốc độ và xử lý tình huống phù hợp với điều kiện địa hình thực tế.

Phòng Cảnh sát giao thông lắp đặt biển báo giao thông tại xã Đông Khê.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường vùng cao, người điều khiển phương tiện cần: Chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; chủ động giảm tốc độ khi đến gần khúc cua, đoạn đường dốc hoặc khu vực có tầm nhìn hạn chế; đi đúng phần đường, làn đường; không lấn làn, vượt xe tại những vị trí không bảo đảm an toàn; tập trung quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước; nâng cao ý thức tự giác, không chủ quan trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường rà soát, kịp thời kiến nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, quyết tâm xây dựng những tuyến đường an toàn, thông suốt, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của nhân dân.