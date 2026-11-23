Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Trong năm 2026, bên cạnh việc duy trì quân số ứng trực, tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu và tuần tra kiểm soát ban đêm theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát cơ động đã xác định huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Đơn vị chủ động tham mưu, triển khai chương trình huấn luyện thành nhiều đợt cho từng đối tượng cụ thể.

Theo báo cáo tại buổi lễ, đơn vị đã tổ chức huấn luyện thường xuyên cho 213 cán bộ, chiến sĩ; huấn luyện nâng cao cho 112 cán bộ, chiến sĩ và huấn luyện lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cho 313 cán bộ, chiến sĩ.

Qua kiểm tra, đánh giá tổng hợp chung các nội dung, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 75%.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đồng diễn bài quyền 34 động tác

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động trình diễn kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ thích nghi tiếng nổ

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thực hành chiến thuật đánh bắt với các tư thế bắn súng tiểu liên AK

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thực hành tình huống bao vây đánh bắt đối tượng cố thủ trong nhà

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã thực hành thao diễn nhiều nội dung trọng tâm, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn chiến đấu. Ở phần võ thuật, lực lượng đã đồng diễn các bài quyền 34 động tác, 38 động tác kết hợp đánh phân thế và xử lý tình huống võ thuật 2 đánh 5 trấn áp nhóm đối tượng sử dụng hung khí chống trả.

Tiếp đó, Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ trình diễn kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ thích nghi tiếng nổ và vượt các chướng ngại vật như: chui hầm cống tròn, leo cầu độc mộc, nhảy qua tường, nhảy qua vòng lửa; thực hành chiến thuật đánh bắt với các tư thế bắn súng tiểu liên AK, triển khai 3 mũi tiến công kết hợp xuống dây chiến thuật, sử dụng chó nghiệp vụ bao vây đánh bắt đối tượng cố thủ trong nhà và xử lý tình huống cài đặt thiết bị nổ.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả huấn luyện năm 2026 của Phòng Cảnh sát cơ động.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của cấp trên, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, sát tình hình địa phương, rèn luyện chuyên sâu về thể lực, võ thuật, kỹ, chiến thuật và khả năng hiệp đồng.

Đồng chí đề nghị, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ hằng năm và chấp hành nghiêm điều lệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Đồng thời, gắn công tác huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án tác chiến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống đột xuất về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.