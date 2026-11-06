Phòng Cảnh sát cơ động nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Dự chương trình có Đại tá Kim Duy Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và khả năng ứng phó với các tình huống phức tạp cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã thể hiện kết quả huấn luyện qua các nội dung thao diễn võ thuật CAND, kỹ thuật sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đội hình tác chiến và huấn luyện chó nghiệp vụ.

Không chỉ thể hiện sự thuần thục trong từng động tác, kỹ thuật, các nội dung huấn luyện còn được vận dụng vào diễn tập phương án bảo vệ mục tiêu. Trước tình huống giả định có đông người tụ tập gây rối, manh động, phát sinh cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai đội hình, phối hợp xử lý tình huống, khống chế các đối tượng quá khích, bảo vệ an toàn mục tiêu.

Chương trình là dịp để đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.