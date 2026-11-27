Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bản ghi nhớ quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, biện pháp phối hợp và trách nhiệm thực hiện giữa Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai và Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hai đơn vị phối hợp trong trao đổi thông tin; giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ hội nghị, sự kiện chính trị. Đồng thời phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, hành quân dã ngoại, huấn luyện phương án tác chiến; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; đào tạo, tuyển sinh, bảo vệ nội bộ và tổ chức các hoạt động tình nghĩa, văn hóa, thể thao…

Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu đánh giá công tác phối hợp giữa 2 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ghi nhận và biểu dương những kết quả trong quá trình phối hợp giữa Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai và Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục bám sát các nội dung ghi nhớ, thực hiện quy chế chặt chẽ, đúng quy định để đạt hiệu quả cao.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai và Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời cam kết tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp, đáp ứng tốt nhất yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống.