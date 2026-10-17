Phong cách 'tiểu thư nhà giàu' trở thành hình mẫu của giới trẻ Hàn Quốc

Phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng, gợi nét xa xỉ kín đáo đang được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng. Ảnh chụp màn hình: Instagram.

Theo The Korea Times, tên gọi “Hyunbaek core” được ghép từ “Hyunbaek” – cách gọi tắt của Hyundai Department Store – và “core”, chỉ phong cách hoặc nét thẩm mỹ đặc trưng. Xu hướng này gợi lên hình ảnh những cô gái trẻ có điều kiện kinh tế dư dả, thường lui tới các trung tâm thương mại Hyundai nhưng không tỏ ra quá mặn mà với việc mua sắm. Vẻ sang trọng của họ không nằm ở những món đồ phô trương mà toát ra từ phong thái ung dung, tự nhiên.

Điểm nhấn của “Hyunbaek core” là sự xa xỉ kín đáo (quiet luxury). Thay vì dùng logo hàng hiệu nổi bật để khẳng định đẳng cấp, phong cách này chú trọng chất liệu cao cấp như lụa và cashmere, qua đó thể hiện sự giàu có một cách tinh tế. “Hyunbaek core” có nét gần gũi với trào lưu “old money”, vốn gắn với hình ảnh tầng lớp thượng lưu lâu đời, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nếu “old money” thiên về vẻ cổ điển, chỉn chu và trang trọng thì “Hyunbaek core” lại hướng đến sự thoải mái, phóng khoáng, như thể người mặc không cần cố gắng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Một điểm đáng chú ý là, trong khi những xu hướng như “ballet core” hay “poet core” lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ công ballet hoặc nhà thơ, “Hyunbaek core” lại hình thành quanh một địa điểm cụ thể. Trung tâm thương mại không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành biểu tượng cho một phong cách sống và hình ảnh xã hội mà giới trẻ muốn hướng tới.

Sự nổi lên của xu hướng này có thể gắn với sức hút ngày càng lớn của các trung tâm thương mại Hyundai đối với nhóm khách hàng trẻ có điều kiện kinh tế. Nhà bán lẻ Hàn Quốc đã chủ động hướng đến nhóm khách hàng này, trong đó nổi bật là The Hyundai Seoul tại Yeouido. Tỷ lệ khách tham quan ở độ tuổi 20–30 tăng từ 37% năm 2020 lên 46,7% trong 9 tháng đầu năm nay. Theo các nhà phân tích, sự thay đổi này góp phần đưa The Hyundai Seoul trở thành địa điểm gắn với hình ảnh tầng lớp thượng lưu trẻ trong tâm trí người tiêu dùng.

Phong cách “Hyunbaek core”, thể hiện sự giàu có một cách kín đáo, không phô trương, đang trở thành xu hướng thịnh hành, đặc biệt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình: Instagram.

Tuy nhiên, sức hút của “Hyunbaek core” không chỉ nằm ở quần áo hay cách thể hiện sự sang trọng. Đằng sau xu hướng này còn là sự ngưỡng mộ ngày càng lớn đối với những người sinh ra trong gia đình giàu có, được thừa hưởng tài sản và có sẵn nhiều lợi thế trong cuộc sống. Khi cơ hội cải thiện vị thế xã hội bằng nỗ lực cá nhân dường như trở nên khó khăn hơn, hình ảnh những người vốn đã có đặc quyền từ khi sinh ra càng dễ trở thành đối tượng được lý tưởng hóa.

Ông Lee Jun-young, Giáo sư Khoa Kinh tế và Tài chính thuộc Đại học Sangmyung, nhận định: “Những câu chuyện về thành công nhờ tự thân nỗ lực hay hành trình từ nghèo khó vươn lên giàu có đang mất dần sức thuyết phục. Thay vào đó, chúng ta chứng kiến sự khao khát và ngưỡng mộ mang tính khái quát đối với tài sản được thừa kế”.

Ở góc độ tâm lý tiêu dùng, bà Lee Eun-hee, Giáo sư tâm lý học tiêu dùng tại Đại học Inha, cho rằng “Hyunbaek core” có thể là biểu hiện của hiệu ứng panoplie – hiện tượng người tiêu dùng tìm cách thể hiện sự gắn kết với một tầng lớp hoặc nhóm xã hội thông qua việc mua sắm những sản phẩm đại diện cho nhóm đó. Theo bà, xu hướng này có liên quan đến tình trạng cơ hội dịch chuyển vị thế xã hội ngày càng thu hẹp.