Phong cách thời trang bà bầu của 'bông hồng nước Mỹ' Anne Hathaway

1. Ngày 30/9

Anne Hathaway xuất hiện tại chương trình The Drew Barrymore Show trong một chiếc váy đen dáng mềm mại, trễ vai, với các chi tiết draping và phần thân trên bán xuyên thấu. Ảnh: Getty Images

2. 29/9

Tại buổi công chiếu Verity ở New York, Anne Hathaway gây ấn tượng với chiếc đầm Prabal Gurung được thiết kế riêng, có đường viền cổ quây hình trái tim và những chi tiết đính sequin phủ khắp thân váy. Cô hoàn thiện diện mạo bằng trang sức bạc của Bulgari. Ảnh: Getty Images

3. 19/9

Anne Hathaway tiếp tục phong cách trang phục len với bộ đồ màu nâu chocolate của Cult Gaia, gồm áo tua rua bất đối xứng và quần đồng điệu, kết hợp cùng túi da màu đỏ của Rabanne. Ảnh: Getty Images

4. 18/9

Anne Hathaway hoạt động quảng bá cho Verity trong bộ trang phục dệt kim màu đỏ son thuộc bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2027 của Carolina Herrera. Áo và chân váy midi đồng điệu được tạo điểm nhấn bằng phần gấu bèo nhún, kết hợp cùng sandal Aquazzura và trang sức Bulgari. Ảnh: Getty Images

5. 17/9

Anne Hathaway xuất hiện trong chiếc váy dệt kim màu đen của Cult Gaia, với các chi tiết tua rua dọc phần cổ cao và gấu váy. Cô phối cùng đôi mule màu đen của Roger Vivier. Một chiếc túi Hermès hiếm có là điểm nhấn hoàn thiện diện mạo. Ảnh: Getty Images

6. 10/9

Tại sự kiện ra mắt cửa hàng flagship mới của Moncler trên Đại lộ Fifth Avenue, Anne Hathaway diện phong cách denim-on-denim từ chính thương hiệu chủ nhà. Ảnh: Getty Images

7. 9/9

Tại buổi ra mắt triển lãm Bulgari Serpenti Infinito, Anne Hathaway rạng rỡ trong chiếc đầm dạ hội xếp ly màu tím lilac nhạt của McQueen. Thiết kế mang vẻ đẹp như thiên thần được kết hợp tự nhiên với vòng cổ mặt dây chuyền lấp lánh của Bulgari. Ảnh: Getty Images

8. 16/8

Để nhận giải Disney Legends tại sự kiện D23, Anne Hathaway diện chiếc váy maxi satin plissé màu xanh hoàng gia của Aflalo. Ảnh: Getty Images

9. 14/8

Tại sự kiện D23 ở Anaheim, California, Anne Hathaway diện chiếc váy bất đối xứng bằng chất liệu dệt kim màu đỏ burgundy của J’amemme, nổi bật với phần gấu váy uốn lượn đầy tính nghệ thuật. Cô mặc thiết kế này bên ngoài một chiếc quần dài màu trắng sáng. Ảnh: Getty Images

10. 10/8

Anne Hathaway xuất hiện trên chương trình Jimmy Kimmel Live! trong bộ trang phục màu đen mang phong cách lãng mạn của Lein, kết hợp cùng trang sức, kính râm và túi xách của Bulgari. Cô hoàn thiện diện mạo với đôi giày cao gót hở mũi màu đen đồng điệu của Aquazzura. Ảnh: Getty Images

11. 9/8

Tại buổi công chiếu The End of Oak Street ở California, Anne Hathaway diện áo hai tông màu được Prabal Gurung thiết kế riêng, kết hợp với quần jeans của La Ligne, trang sức Bulgari và giày Aquazzura. Ảnh: Getty Images

12. 16/7

Trong ngày cuối của chuyến quảng bá The Odyssey, Anne Hathaway trở lại với sắc xanh khi xuất hiện tại chương trình Today trong chiếc váy maxi Alaïa có thiết kế thoải mái, phù hợp với mùa hè nóng bức ở New York. Ảnh: Getty Images

13. 16/7

Tiếp tục phong cách phối trang phục trắng đồng điệu, Anne Hathaway diện cardigan dáng ngắn cùng quần dài, tạo điểm nhấn màu sắc bằng chiếc túi xanh lá của Valentino. Ảnh: Getty Images

14. 16/7

Khi ghé thăm SiriusXM Studios, Anne Hathaway khoe bụng bầu trong áo crop top cổ yếm cùng quần trắng được Cult Gaia thiết kế riêng. Ảnh: Getty Images

15. 14/7

Tại buổi công chiếu The Odyssey ở New York, Anne Hathawayhợp tác với Prada để tạo nên chiếc đầm lấp lánh màu bạc và kem được thiết kế riêng, kết hợp cùng trang sức Bvlgari. Ảnh: Getty Images