Huấn luyện viên Mauricio Pochettino chính thức tiếp quản Manchester United từ ngày 18/11, thay thế Michael Carrick với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2029. Chiến lược gia người Argentina được kỳ vọng vực dậy đội bóng đang trải qua giai đoạn cầm đèn đỏ tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc cải thiện thành tích, các cầu thủ Man Utd sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng: đáp ứng những tiêu chuẩn thể lực khắt khe và phương pháp quản lý cứng rắn của tân huấn luyện viên trưởng.

Nỗi ám ảnh thể lực

Pochettino nổi tiếng là một trong những huấn luyện viên đặc biệt coi trọng thể lực. Các đội bóng do ông dẫn dắt thường thi đấu với cường độ cao, liên tục gây sức ép và duy trì tốc độ trong suốt 90 phút. Để đáp ứng yêu cầu đó, các cầu thủ phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt.

Hình ảnh đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino ở Man Utd. (Ảnh: Manchester United)

Toby Alderweireld, cựu trung vệ Tottenham từng có 4 năm làm việc cùng Pochettino, thừa nhận những buổi tập dưới thời chiến lược gia người Argentina thực sự là thử thách lớn.

“Điều đầu tiên ông ấy làm là giúp chúng tôi đạt được nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Những đợt tập huấn trước mùa giải thực sự khắc nghiệt”, Alderweireld chia sẻ với BBC Sport.

Theo cựu tuyển thủ Bỉ, Pochettino yêu cầu các cầu thủ luôn chủ động tấn công, gây sức ép lên đối phương và duy trì hàng phòng ngự dâng cao. Lối chơi này đòi hỏi khả năng di chuyển liên tục, đặc biệt là thực hiện những pha chạy nước rút ở cường độ cao.

Đáng chú ý, Man Utd đang gặp vấn đề ở chính yếu tố mà Pochettino coi trọng nhất. Đội chủ sân Old Trafford nằm trong nhóm 5 đội cuối bảng Ngoại hạng Anh mùa này về tổng quãng đường di chuyển và số lần chạy ở cường độ cao. Đây cũng là một trong những vấn đề Pochettino cần giải quyết nếu muốn áp dụng triết lý bóng đá của mình.

Alderweireld cảnh báo các cầu thủ Man Utd sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt khi bắt đầu làm việc với nhà cầm quân 54 tuổi.

“Các cầu thủ sẽ lập tức cảm nhận được rằng yêu cầu của Pochettino ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mỗi ngày trên sân tập, bạn đều phải nỗ lực 100%. Đó là điều ông ấy yêu cầu và bắt buộc các cầu thủ phải thực hiện. Đây sẽ là sự thay đổi rất lớn đối với các cầu thủ. Họ cũng sẽ nhanh chóng nhìn thấy kết quả từ phương pháp tập luyện đó”, cựu trung vệ Tottenham cho biết.

Theo The Independent, Pochettino và trợ lý Jesus Perez xây dựng những bài tập riêng dựa trên phương pháp kiểm tra thể lực Gacon, được đặt theo tên chuyên gia thể lực người Pháp Georges Gacon.

Harry Kane từng tiết lộ các cầu thủ Tottenham phải thực hiện những bài tập này rất nhiều trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Trong khi đó, hậu vệ Ben Davies mô tả những buổi tập của Pochettino là “điên rồ”, đến mức các đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia không thể tin nổi.

Cựu huấn luyện viên Watford, Quique Sanchez Flores, thậm chí từng nhận xét phương pháp huấn luyện của Pochettino đã biến các cầu thủ Tottenham thành những “con quái vật” về thể lực.

Triết lý này được thể hiện rõ trong cách Tottenham thi đấu dưới thời ông. Đội bóng thành London từng giành vị trí á quân Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết Champions League 2019 nhờ lối chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Alderweireld lấy trận bán kết Champions League gặp Ajax năm 2019 làm ví dụ điển hình. Khi Tottenham bị dẫn 0-3 sau ba hiệp đấu của hai lượt trận, Pochettino không tập trung phân tích chiến thuật trong giờ nghỉ mà yêu cầu các học trò chiến đấu mạnh mẽ hơn.

“Ông ấy chỉ nói rằng chúng tôi phải chơi quyết liệt, phải chiến đấu và tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi đã thay đổi tất cả bằng việc nâng cao cường độ thi đấu và mạnh mẽ hơn trong những pha tranh chấp”, Alderweireld nhớ lại.

Tottenham sau đó tạo nên màn ngược dòng khó tin để giành quyền vào chung kết.

Không chấp nhận cầu thủ chống đối

Bên cạnh nỗi ám ảnh về thể lực, Pochettino còn nổi tiếng với phong cách quản lý cứng rắn. Ông luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu và không chấp nhận những cầu thủ thiếu kỷ luật hoặc không tuân thủ yêu cầu chiến thuật.

Alderweireld cho biết Pochettino là người dễ gần, sẵn sàng lắng nghe những vấn đề cá nhân của học trò. Tuy nhiên, sự cảm thông ấy không đồng nghĩa với việc cầu thủ được phép làm trái nguyên tắc chung.

Bên cạnh nỗi ám ảnh về thể lực, HLV Pochettino còn nổi tiếng với phong cách quản lý cứng rắn. (Ảnh: AP)

“Ông ấy rất dễ gần, nhưng bạn phải tuân theo kế hoạch mà ông ấy đề ra. Nếu không làm theo, bạn sẽ bị gạt sang một bên và không còn cơ hội trở lại”, Alderweireld nói.

Cựu trung vệ Tottenham nhấn mạnh Pochettino luôn yêu cầu các học trò đặt đội bóng lên trên lợi ích cá nhân.

“Bạn phải luôn nghĩ đến tập thể, tập thể và tập thể. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, bạn sẽ bị loại”, anh khẳng định.

Theo Alderweireld, các cầu thủ có quyền đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của huấn luyện viên. Tuy nhiên, một khi Pochettino đã đưa ra quyết định, tất cả phải thực hiện.

“Tôi nghĩ đó chính là điều Man Utd đang cần: một cá tính mạnh mẽ, một người có thể khiến tất cả cùng nhìn về một hướng và tuân theo kế hoạch chung. Nếu ai đó không muốn làm theo, cũng chẳng sao, họ có thể ra đi. Ông ấy mới là người có tiếng nói quyết định”, Alderweireld nhận xét.

Khả năng kiểm soát phòng thay đồ cũng là một đặc điểm nổi bật của Pochettino. Trong thời gian dẫn dắt Tottenham, ông luôn nắm sát tình hình các cầu thủ, từ quá trình tập luyện, thi đấu cho đến những vấn đề ngoài sân cỏ.

Ngay cả khi không trực tiếp có mặt tại sân tập, Pochettino vẫn theo dõi băng hình và phân tích dữ liệu để đánh giá tình trạng của từng người.

“Có thể nói Pochettino là một người thích kiểm soát mọi thứ đến mức ám ảnh, nhưng theo nghĩa tích cực. Bởi ông ấy luôn nói rằng cơ thể chính là vũ khí của cầu thủ và nó phải luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu”, Alderweireld chia sẻ.

Theo The Independent, Pochettino còn có thói quen tự bỏ tiền mời toàn bộ cầu thủ và nhân viên đội bóng đi ăn tối. Ông bắt đầu duy trì hoạt động này từ thời dẫn dắt Southampton, với mục đích xây dựng sự gắn kết và tìm hiểu mối quan hệ giữa các thành viên.

Đây cũng là một trong những hoạt động ông dự định thực hiện ngay sau khi tiếp quản Man Utd. Trong bối cảnh không có nhiều thời gian chuẩn bị, những cuộc gặp như vậy giúp Pochettino nhanh chóng nắm bắt tình hình phòng thay đồ.

Dù vậy, thử thách lớn nhất vẫn nằm ở việc xây dựng lối chơi phù hợp với lực lượng hiện có. The Independent nhận định đội hình Man Utd chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu pressing cường độ cao của Pochettino. Nếu cố gắng triển khai lối chơi này khi nền tảng thể lực chưa đảm bảo, đội bóng có nguy cơ để lộ nhiều khoảng trống và dễ bị đối thủ khai thác.