Phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu: Nhận biết sớm 'thời gian vàng', tránh biến chứng hiểm nghèo

Phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo

Mặc dù tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ với hai ca mắc rải rác ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, không có trường hợp tử vong và chưa phát hiện ca bệnh thứ phát, song các chuyên gia y tế nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc nắm bắt đặc tính lây lan, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng ngừa ngay từ môi trường học đường, gia đình là chìa khóa then chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tư vấn cách phòng bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Thanh Nguyễn

Phân tích về tác nhân gây bệnh, bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Điểm hết sức nguy hiểm là loại vi khuẩn này hoàn toàn có thể cư trú âm thầm ở vùng niêm mạc mũi họng của người khỏe mạnh mà không biểu hiện bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào. Những người mang trùng lành tính này tuy không phát bệnh nhưng lại là nguồn lây truyền âm thầm trong cộng đồng thông qua các giọt bắn đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc gần, trực tiếp với dịch tiết mũi họng.

Thời gian ủ bệnh thông thường kéo dài từ 2 đến 10 ngày, phổ biến nhất là khoảng 3 đến 4 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh trẻ nhỏ vốn có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng có nguy cơ rất cao. Ngoài ra, những người mắc bệnh lý nền như suy giảm miễn dịch, cắt lách hoặc thiếu hụt bổ thể có nguy cơ diễn biến nặng hơn, dù trên thực tế bệnh vẫn có thể tấn công những cá nhân hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.

Sự nguy hiểm của bệnh não mô cầu xâm lấn nằm ở tốc độ diễn tiến chớp nhoáng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ở giai đoạn khởi phát ban đầu, các biểu hiện của bệnh rất mơ hồ và dễ nhầm lẫn với các đợt sốt vi rút hoặc cảm cúm thông thường, chẳng hạn như sốt đột ngột, mệt mỏi, đau đầu âm ỉ, đau mỏi cơ bắp và buồn nôn. Tuy nhiên, từ giai đoạn này chuyển sang giai đoạn ác tính chỉ diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng đau đầu dữ dội, cứng gáy, sợ ánh sáng, li bì, lơ mơ hoặc co giật. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác trước các triệu chứng bỏ bú, quấy khóc khác thường, li bì hoặc khó đánh thức.

Đặc biệt, hình ảnh ban xuất huyết hoại tử màu đỏ tím trên da, không biến mất khi ấn ngón tay vào, là dấu hiệu kinh điển của tình trạng nhiễm khuẩn huyết và rối loạn đông máu. Thế nhưng, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không chờ đợi đến khi các nốt xuất huyết này xuất hiện trên da mới đưa người bệnh đi khám. Thực tế lâm sàng cho thấy, ban hoại tử thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn hoặc thậm chí không biểu hiện rõ rệt ở một số bệnh nhân thể tối cấp.

Ngay cả khi được tiếp cận điều trị tích cực bằng các loại kháng sinh nhạy cảm, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận khoảng 10 đến 15% người mắc bệnh vẫn tử vong do sốc nhiễm khuẩn và suy đa phủ tạng. Khoảng 20% những bệnh nhân may mắn sống sót phải gánh chịu những di chứng tàn tật nặng nề suốt đời như mất thính lực, tổn thương não vĩnh viễn, suy thận mãn tính hoặc buộc phải cắt cụt các chi do hoại tử mạch máu. Do đó, việc chớp lấy "thời gian vàng" đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa khi thấy sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn vọt hoặc rối loạn ý thức là yếu tố quyết định tính mạng người bệnh.

Tiêm phòng vắc xin, tạo "lá chắn" chủ động

Trước tính chất khẩn cấp và nguy hiểm của dịch bệnh, các chuyên gia y tế hàng đầu đều đồng thuận rằng tiêm chủng vắc xin là "lá chắn" chủ động, căn cơ và hiệu quả nhất. Hiện nay, y học đã phát triển hai nhóm vắc xin chính phòng ngừa não mô cầu, bao gồm vắc xin phòng nhóm B (MenB) và vắc xin cộng hợp phòng các nhóm A, C, W, Y (MenACWY).

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền lưu ý người dân cần hiểu đúng rằng hai loại vắc xin này có phạm vi bao phủ các kháng nguyên hoàn toàn khác nhau. Do đó, việc một người đã tiêm phòng vắc xin nhóm A, C, W, Y sẽ không tạo ra miễn dịch chéo để bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn não mô cầu nhóm B, và ngược lại.

Các gia đình cần chủ động đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng để được bác sĩ rà soát lịch sử tiêm, đánh giá lứa tuổi và tư vấn phác đồ phối hợp đầy đủ, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị cho các em bước vào các môi trường học tập tập trung như nhà trẻ, ký túc xá hay doanh trại.

Cần chủ động tiêm chủng để phòng chống viêm màng não mô cầu. Ảnh: Thanh Nguyễn

Cùng với giải pháp miễn dịch bằng vắc xin, việc tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh dịch tễ trong sinh hoạt hằng ngày đóng vai trò then chốt trong việc cắt đứt chuỗi lây truyền. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khuyến cáo các trường học và từng hộ gia đình cần tạo thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tuyệt đối không dùng chung cốc uống nước, chai nước, bát đũa hoặc bàn chải đánh răng nhằm tránh phơi nhiễm với dịch tiết nước bọt của người khác.

Đối với các trường hợp đã tiếp xúc gần hoặc sống cùng nhà với người được xác định mắc bệnh não mô cầu, quy trình ứng phó y tế cần được thực hiện khẩn trương và nghiêm ngặt. Cơ quan y tế địa phương sẽ tiến hành điều tra dịch tễ để chỉ định phác đồ điều trị kháng sinh dự phòng kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua kháng sinh điều trị tại nhà hoặc trì hoãn việc kiểm tra y tế.