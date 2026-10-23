Phòng bệnh thời điểm giao mùa

Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc có đặc điểm địa hình cao, khí hậu mang tính chất cận nhiệt đới ẩm, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa. Khi bước vào giai đoạn giao mùa thu - đông, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tại đây chênh lệch rất lớn. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và độ ẩm chính là môi trường lý tưởng cho các loại vi rút, vi khuẩn đường hô hấp phát triển mạnh mẽ. Các bệnh có xu hướng gia tăng khi thời tiết giao mùa, chuyển lạnh gồm: Bệnh đường hô hấp cấp tính (Cúm mùa, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi và đặc biệt là sự khởi phát của các đợt cấp ở bệnh nhân hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính); bệnh về xương khớp; bệnh tim mạch và đột quỵ. Đặc biệt, một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng cao như: sốt xuất huyết, tay – chân – miệng, thủy đậu…

Cán bộ Trạm Y tế phường Kỳ Lừa tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân trên địa bàn

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ ngày 1/1/2026 đến 30/9/2026, một số bệnh được ghi nhận trên địa bàn như: 9 ca mắc rubella; 195 ca tay - chân - miệng; bệnh do Adeno virus có 135 ca; sởi có 22 ca; sốt xuất huyết Dengue 55 ca; có 3.014 ca mắc cúm (giảm 2.550 ca so với cùng kỳ năm 2025). Trước tình hình đó, ngành Y tế đã triển khai văn bản chỉ đạo hướng dẫn giám sát, điều tra dịch tễ, đảm bảo kịp thời khoanh vùng ổ dịch, triển khai kịp thời các hoạt động phòng chống dịch, tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Các bệnh truyền nhiễm khác phân bố rải rác, không có yếu tố dịch tễ gây dịch hay ổ dịch.

Bác sĩ Dương Anh Dũng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để chủ động bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến thất thường của thời tiết, người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh khoa học sau: Giữ ấm cơ thể đúng cách, đây là nguyên tắc tiên quyết khi thời tiết chuyển lạnh. Người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, cần mặc đủ ấm khi ra khỏi nhà vào sáng sớm hoặc ban đêm. Chú ý giữ ấm các vùng cơ thể nhạy cảm như: cổ, ngực, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đối với người cao tuổi, cần tránh thói quen thức dậy và bước ra khỏi chăn ấm quá đột ngột vào buổi sáng; nên nằm lại giường vài phút, vận động nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi với nhiệt độ trước khi rời giường.

Đồng thời, mỗi người cần ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, tăng cường Vitamin nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật, thường xuyên luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe. Giữ vệ sinh nhà cửa, trường học, nơi làm việc thông thoáng, sạch sẽ; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, nhất là sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với vật nuôi. Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch là biện pháp hữu hiệu để bảo bảo vệ cơ thể. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, tiêu chảy… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Đáng lưu ý, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn hiện đang có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 1/1 đến 19/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 91 ca mắc SXH, 1 ca tử vong. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 13 ổ dịch sốt xuất huyết. Bác sĩ Dương Anh Dũng cho biết thêm: Để phòng chống sốt xuất huyết, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng; ngủ màn cả ngày lẫn đêm, mặc quần áo dài, dùng kem chống muỗi khi cần. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, đau cơ, phát ban cần đến cơ sở y tế kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Các địa phương, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông, tuyên truyền đến cộng đồng về kiến thức cơ bản của bệnh sốt xuất huyết và vận động người dân thực hiện diệt lăng quăng tại nhà. Qua đó, góp phần kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lan lây ra cộng đồng.