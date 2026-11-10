Phòng an ninh kinh tế bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tại Mũi Né

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương trao quà cho gia đình bà Trần Thị Đặng

2 căn nhà được trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm (trú tại tổ dân phố 2) và gia đình bà Trần Thị Đặng (trú tại tổ dân phố 3). 2 căn nhà được xây dựng với kinh phí gần 100 triệu đồng/căn, do cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đóng góp cùng một số đơn vị đồng tài trợ.

Cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm

Trong niềm vui đón nhận căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Năm cho biết: Căn nhà cũ đã xuống cấp, thường bị nước tràn vào khi mưa lớn. Nay được cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố giúp gia đình có nơi ở an toàn, tiếp thêm niềm tin, động lực để gia đình bà vươn lên ổn định cuộc sống.

Dịp này, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ trao những phần quà thiết thực cho 2 gia đình.

Bà Lê Thị Lựu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mũi Né phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ của Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng và các mạnh thường quân đối với các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn phường

Hoạt động xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn được Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện gắn với triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động và mô hình “Dân vận khéo” “Nhà nhân ái - An dân, giữ vững cơ sở”.

Thực hiện những phong trào này, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong đó, 4 căn đã được bàn giao, căn còn lại tại xã Nam Thành đang được hoàn thiện.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình bà Nguyễn Thị Năm

Thông qua việc hỗ trợ nhà ở, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân chăm lo an sinh xã hội, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.