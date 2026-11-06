Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh tổ chức kết nghĩa và tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Ba Sơn

Các đại biểu tham dự chương trình kết nghĩa

Dự chương trình có lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh; lãnh đạo UBND xã Ba Sơn; đại diện chỉ huy Công an xã, Đồn Biên phòng Ba Sơn; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Ba Sơn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Ba Sơn phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Ba Sơn đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình “Công an Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời mong muốn Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Trường THPT Ba Sơn tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhất là tại địa bàn biên giới.

Đồng chí Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Ban Giám hiệu Trường THPT Ba Sơn khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong chương trình kết nghĩa; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm kỷ cương trường học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Trường THPT Ba Sơn ký kết biên bản kết nghĩa giữa hai đơn vị

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh; giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống; duy trì trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THPT Ba Sơn

Cán bộ phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Ba Sơn

Các đại biểu và các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền

Các em học sinh trao đổi, trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền

Các em học sinh trả lời câu hỏi, nhận quà tại chương trình

Ngay sau lễ ký kết, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức sinh động, trực quan, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh. Thông qua hoạt động giao lưu, hỏi đáp và trao quà, cán bộ Phòng An ninh điều tra đã tập trung phổ biến những kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với thực tiễn đời sống học đường và đặc thù địa bàn biên giới, trong đó nhấn mạnh các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường; nhận diện, cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; kỹ năng ứng xử văn minh và bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tặng quà cho Trường THPT Ba Sơn

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã trao tặng nhà trường số tiền 10 triệu đồng; 55 chiếc áo ấm và 20 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích vươn lên trong học tập với giá trị trên 20 triệu đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với ngành giáo dục và nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ.