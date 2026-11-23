Các đại biểu và học sinh Trường THPT Nam Hà tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Trần Danh

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố cùng lãnh đạo phường Trấn Biên; Ban giám hiệu trường và hơn 1,3 ngàn giáo viên, học sinh của nhà trường.

Hơn 1,3 ngàn học sinh Trường THPT Nam Hà hào hứng với các nội dung tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Trần Danh

Tại chương trình, báo cáo viên đã tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I (2025-2030); hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai nhân ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, hình thành lối sống và ứng xử văn minh, có trách nhiệm trong cộng đồng.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi của ban tổ chức. Ảnh: Trần Danh

Đặc biệt, chương trình chú trọng trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hóa; nhận diện, phòng ngừa việc các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động văn hóa để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, phòng ngừa hành vi trộm cắp, mua bán trái phép di vật, cổ vật quốc gia và bảo đảm an toàn đối với hoạt động đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn theo quy định.

Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố tặng quà cho nhà trường. Ảnh: Trần Danh

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố tặng sách cho thư viện nhà trường. Ảnh: Trần Danh

Nhân dịp này, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố tặng quà cho nhà trường, tặng Thư viện nhà trường một số đầu sách phục vụ việc dạy và học.

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trần Danh

Thông qua hoạt động phối hợp, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trên lĩnh vực văn hóa; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với nhà trường và chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai nhân ngày Văn hóa Việt Nam, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố đã đến dâng hương, viếng Đền thờ và mộ của Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh, tọa lạc tại phường Trấn Biên.

Đoàn cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố chụp hình lưu niệm tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trần Danh

Di tích Đền thờ và mộ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ là nơi tri ân tiền nhân mà còn là một điểm đến văn hóa - lịch sử của Đồng Nai. Công trình được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991.