Phơi nhiễm khói cháy rừng khi mang thai liên quan đến trẻ bị tự kỷ

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú ý đến chất lượng không khí và hạn chế tiếp xúc với khói trong các đợt cháy rừng.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghiên cứu này được thực hiện với 893.212 cặp mẹ và con tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid dành cho người có thu nhập thấp tại Mỹ. Nhóm nghiên cứu phân tích, ước tính nồng độ khói cháy rừng hằng tuần tại nơi cư trú của các bà mẹ, tập trung vào bụi mịn PM2.5.

Kết quả cho thấy cứ mỗi khi nồng độ bụi mịn trung bình có nguồn gốc từ cháy rừng trong thai kỳ tăng 0,75 microgam/m³, nguy cơ trẻ mắc chứng tự kỷ trước 8 tuổi tăng 30%. Ô nhiễm bụi mịn từ những nguồn khác ngoài cháy rừng cũng có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ trẻ bị tự kỷ, song mức tăng này thấp hơn.

Theo bà Stefania Papatheodorou, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y tế công cộng Rutgers ở bang New Jersey (Mỹ), khói cháy rừng có thể tồn tại trong không khí nhiều tuần và di chuyển hàng nghìn km. Các hạt bụi nhỏ có khả năng xâm nhập sâu vào phổi, góp phần gây viêm trong cơ thể. Đáng chú ý, con người vẫn có thể tiếp xúc với khói ngay cả khi không nhìn thấy khói bằng mắt thường.

Trước nguy cơ phơi nhiễm khói cháy rừng, các nhà nghiên cứu khuyến nghị phụ nữ mang thai theo dõi thông tin về các vụ cháy rừng, kiểm tra cảnh báo chất lượng không khí tại địa phương, hạn chế hoạt động ngoài trời khi khói xuất hiện và tuân thủ hướng dẫn dành cho các nhóm nhạy cảm khi mức ô nhiễm tăng cao.

Nghiên cứu trên được tiến hành trong bối cảnh số ca trẻ em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ tại Mỹ tăng đáng kể trong những thập kỷ gần đây, làm gia tăng sự quan tâm của công chúng đối với các yếu tố có thể liên quan đến tình trạng này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa mức độ phơi nhiễm khói cháy rừng trong thai kỳ và nguy cơ tự kỷ ở trẻ em, chứ chưa đủ cơ sở để kết luận khói cháy rừng là nguyên nhân gây bệnh.