Phơi lúa ra đường - Tiện một nhà, nguy hiểm nhiều người

Theo phản ánh của người tham gia giao thông, tại một số khu vực nông thôn, đường liên xóm, liên xã, việc tận dụng mặt đường làm nơi phơi thóc, lúa vẫn là thói quen của một bộ phận người dân mỗi khi đến mùa thu hoạch. Những khoảng đường có nắng, ít bóng cây thường được lựa chọn để trải bạt, đổ thóc hoặc phơi rơm, rạ. Có nơi, nông sản được phơi thành từng đống hoặc trải rộng trên mặt đường, khiến diện tích dành cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp.

Việc phơi nông sản trên đường có thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của các hộ gia đình khi diện tích sân phơi hạn chế. Tuy nhiên, lòng đường là không gian dành cho các phương tiện giao thông, không phải nơi phục vụ nhu cầu cá nhân. Khi nông sản chiếm dụng một phần mặt đường, người điều khiển phương tiện phải đi lấn sang làn đường đối diện, tránh né đột ngột hoặc giảm tốc độ bất ngờ, làm gia tăng nguy cơ va chạm, nhất là tại các đoạn đường hẹp, khúc cua, khu vực khuất tầm nhìn.

Người dân phơi lúa trên đường tại địa bàn xã Trường Hà, gây ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, thóc, lúa, rơm, rạ rơi vãi trên mặt đường có thể gây trơn trượt, đặc biệt khi gặp mưa hoặc độ ẩm cao. Với người đi xe máy, chỉ một tình huống phanh gấp, đánh lái tránh vật cản cũng có thể dẫn đến mất thăng bằng, ngã xe. Nếu nông sản được phơi vào chiều tối, ban đêm hoặc tại những vị trí thiếu ánh sáng, người điều khiển phương tiện càng khó phát hiện chướng ngại vật để xử lý kịp thời.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, việc phơi nông sản trên đường còn ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh môi trường và sinh hoạt chung của cộng đồng. Việc làm tưởng chừng nhỏ, xuất phát từ nhu cầu của một gia đình, có thể gây bất tiện và đặt những người tham gia giao thông khác vào tình huống nguy hiểm.

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường bộ bị phạt tiền từ 200.000 - 250.000 đồng đối với cá nhân. Ngoài việc xử phạt, người vi phạm còn buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, máy tuốt lúa trên đường bộ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chị N.T, xã Trường Hà, chia sẻ: Xung quanh nhà tôi, vào mùa thu hoạch, có những hộ mang lúa, rơm rạ ra đường phơi. Việc này khiến người đi đường gặp khó khăn khi di chuyển, nhất là những đoạn đường hẹp, có xe đi ngược chiều. Bản thân tôi cũng đã từng gặp tình huống nguy hiểm trên những đoạn đường bị lấn chiếm nên tôi mong các hộ dân nâng cao ý thức, không phơi lúa, rơm rạ trên đường để bảo đảm an toàn cho mọi người.

Để hạn chế tình trạng trên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; chủ động bố trí khu vực phơi nông sản trong khuôn viên gia đình, sân nhà hoặc địa điểm phù hợp, tuyệt đối không sử dụng mặt đường làm nơi phơi thóc, lúa. Sau thu hoạch, các hộ cần thu gom kịp thời nông sản, không để rơi vãi gây trơn trượt, cản trở việc đi lại.

Bên cạnh ý thức tự giác của người dân, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra tại những khu vực thường xảy ra tình trạng phơi nông sản trên đường; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần hình thành nếp sống văn minh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.