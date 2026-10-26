Phối hợp xuyên đêm tìm kiếm, cứu sống người dân bị ngã xuống vực khi đi rừng

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng người dân địa phương đã phối hợp tìm kiếm, cứu nạn thành công ông Thào Vản Sùng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 25/10, ông Sùng vào khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già, xã Thắng Mố để lấy củi. Đến chiều tối, không thấy ông trở về, gia đình cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khoảng 19 giờ 23 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thắng Mố nhận được tin báo và phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Bạch Đích cùng người dân khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra trong đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển và xác định vị trí nạn nhân. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc mũ của ông Sùng tại khu vực khe suối thuộc thôn Há Già. Từ dấu vết này, các tổ công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngay sau đó ông Sùng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Sùng được phát hiện nằm bất tỉnh dưới một vực sâu, cách vị trí chiếc mũ khoảng 400 m. Qua xác minh ban đầu, ông bị trượt chân ngã xuống vực, dẫn đến chấn thương vùng đầu, chân và tổn thương hai mắt, không thể tự di chuyển.

Ngay sau khi phát hiện nạn nhân, các lực lượng cùng người dân tổ chức sơ cứu tại chỗ, dùng cáng đưa ông vượt qua địa hình hiểm trở đến Trạm Y tế xã Thắng Mố cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị.

Đến sáng 26-10, ông Sùng đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Việc huy động, phối hợp kịp thời giữa các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã góp phần cứu sống người gặp nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn vùng cao biên giới.