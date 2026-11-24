Công an phường Hội An đưa 1 trường hợp người lang thang đến bệnh viện để thăm khám.

Thông qua hoạt động này, Công an phường Hội An đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực thông tin, tố giác các hành vi lợi dụng hình thức bán hàng rong để xin ăn biến tướng; không tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm. Đồng thời, cần có thái độ ứng xử văn minh, nhân ái, không kỳ thị hay xúc phạm người lang thang, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần; tích cực chia sẻ, động viên và tạo điều kiện để họ được chăm sóc, điều trị, từng bước hòa nhập cộng đồng.