Phối hợp xử lý tình trạng lang thang, xin ăn
Thực hiện kế hoạch tổng ra quân rà soát, phối hợp xử lý tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 23-11, Công an phường Hội An phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội đưa 1 trường hợp người lang thang có biểu hiện xin ăn trên địa bàn đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để được thăm khám, tư vấn và điều trị theo chuyên môn.
Thông qua hoạt động này, Công an phường Hội An đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực thông tin, tố giác các hành vi lợi dụng hình thức bán hàng rong để xin ăn biến tướng; không tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm. Đồng thời, cần có thái độ ứng xử văn minh, nhân ái, không kỳ thị hay xúc phạm người lang thang, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần; tích cực chia sẻ, động viên và tạo điều kiện để họ được chăm sóc, điều trị, từng bước hòa nhập cộng đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phoi-hop-xu-ly-tinh-trang-lang-thang-xin-an-post361446.html