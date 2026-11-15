Phối hợp xử lý nhiễu vô tuyến phục vụ quốc phòng, an ninh

Quyết định xác lập nguyên tắc, trách nhiệm và trình tự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu xuyên suốt là phân định rõ đầu mối, trách nhiệm; chủ động phát hiện nguy cơ nhiễu từ sớm, kết hợp biện pháp quản lý với kỹ thuật, bảo đảm phối hợp kịp thời, hiệu quả.

Việc trao đổi thông tin phục vụ kiểm tra, xác minh, xử lý phải đầy đủ, chính xác và chấp hành quy định bảo vệ bí mật nhà nước. Hoạt động phối hợp phải hài hòa yêu cầu bảo vệ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng số và sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần. Khi có tình huống khẩn cấp gây nguy hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, ưu tiên xử lý nhiễu cho đài phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) luôn duy trì chặt chẽ nền nếp huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Ảnh: SƠN BÌNH

Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện; đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan chuyên trách do Bộ trưởng từng bộ chỉ định. Các đài phải tuân thủ quy định sử dụng tần số, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chủ động phòng ngừa nhiễu.

Đáng chú ý, thời gian phản ứng không quá 24 giờ khi nhiễu ảnh hưởng đến đài sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh; hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; hệ thống phát thanh, truyền hình quốc gia. Các trường hợp khác không quá 72 giờ. Đây là thời gian phản ứng, không phải thời hạn hoàn tất xử lý.

Quyết định còn quy định phối hợp kiểm soát nhiễu phục vụ các sự kiện của đất nước, từ chuẩn bị đến kết thúc; ưu tiên bảo vệ thông tin chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn và cứu hộ, cứu nạn. Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.