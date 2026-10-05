Phối hợp xử lý hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất phụ tùng xe máy ở Trung Giã

Hình ảnh vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào sáng 5-10 tại cơ sở sản xuất đồ nhựa phụ tùng xe máy ở thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong cơ sở có nhiều công nhân đang làm việc.

Phát hiện ngọn lửa bùng lên, các công nhân đã nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng. Do cơ sở chứa nhiều vật liệu, sản phẩm bằng nhựa nên đám cháy phát triển nhanh, tạo cột khói lớn, bốc cao hàng chục mét, có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức trinh sát, khoanh vùng, triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cùng với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xã Trung Giã cũng được huy động tham gia phối hợp chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác xử lý tại hiện trường. Tổng lực lượng được huy động khoảng 200 người cùng 4 xe chuyên dụng.

Với sự khẩn trương, chủ động của lực lượng chữa cháy, đám cháy được khống chế, dập tắt, ngăn không để lan rộng. Chính quyền xã Trung Giã cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi đám cháy được xử lý, UBND xã Trung Giã cùng các phòng, ban chức năng tiếp tục phối hợp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, sắp xếp vật liệu, hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn; đồng thời duy trì các điều kiện về PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và xây dựng phương án xử lý khi có sự cố. Việc phát hiện, báo cháy và tổ chức chữa cháy ngay từ những phút đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.