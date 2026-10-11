Phối hợp xét xử vụ án theo mô hình phòng xử án thân thiện

Hình ảnh tại phiên tòa.

Thực hiện quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, vừa qua, VKSND khu vực 5, tỉnh An Giang phối hợp với TAND cùng cấp xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người chưa thành niên theo mô hình phòng xử án thân thiện.

Việc tổ chức phiên tòa theo mô hình này nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với tâm lý, độ tuổi của người chưa thành niên.

Tại phiên tòa, các yếu tố về độ tuổi, nhận thức và hoàn cảnh gia đình của bị cáo được Hội đồng xét xử xem xét toàn diện.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử; đồng thời đề xuất mức hình phạt phù hợp, chú trọng yếu tố giáo dục, tạo điều kiện để bị cáo nhận thức sai lầm và sửa chữa.

Việc tham gia xét xử theo mô hình phòng xử án thân thiện góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án có người chưa thành niên; bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định tại Điều 149 Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.