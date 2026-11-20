Quang cảnh phiên tòa.

Vụ án thứ nhất, theo nội dung cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 11/3/2026, tại khu vực chợ Bao Bì, thuộc phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, Trịnh Văn Hải xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Chung (SN 1958, trú tại tổ dân phố Quan Cù, phường Mỹ Hào) do va chạm khi tham gia giao thông.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Hải đã có hành vi lấy chìa khóa xe, chửi bới, đe dọa nhằm chiếm đoạt của bà Chung số tiền 2 triệu đồng.

Vụ án thứ hai, theo tài liệu điều tra và lời khai của các bị cáo, khoảng 18h30 ngày 10/6/2026, tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, Đặng Văn Thắng, Nguyễn Văn Huấn và Vũ Khắc Sơn cùng góp số tiền 500.000 đồng, giao cho Huấn đi mua ma túy loại heroin của Trịnh Văn Vương.

Sau khi mua được ma túy, các đối tượng mang về nhà Thắng để cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại nhà Trịnh Văn Vương 0,0335 gam heroin cùng một số dụng cụ được Vương sử dụng để phân chia ma túy bán cho người nghiện.

Tại các phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, các chứng cứ buộc tội cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, bảo vệ quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng mức hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hải 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối với vụ án về ma túy, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đặng Văn Thắng và Nguyễn Văn Huấn mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; Vũ Khắc Sơn 7 năm 9 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trịnh Văn Vương bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân địa phương. Thông qua hoạt động xét xử, HĐXX và Kiểm sát viên đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, giúp người dân nhận thức rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả pháp lý của các loại tội phạm.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm về ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.