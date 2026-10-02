Phối hợp xây dựng xã, phường không ma túy ở khu vực biên giới

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và các xã, phường biên giới trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện phối hợp xây dựng địa bàn xã, phường biên giới không ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác phòng, chống ma túy gắn liền với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Tính đến hết tháng 9/2026, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng vi phạm, thu trên 456 kg ma túy.

Trong thời gian tiếp theo, Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác tham mưu về phòng, chống ma túy; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy; công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2026.

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, kết quả phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, mua bán người và xây dựng xã, phường không ma túy.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án A3-626p, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh ma túy và 30 kg ma túy tổng hợp.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới.

Tại Lào Cai, thực hiện kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường không có ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống ma túy; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Kết quả, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng, thu giữ trên 2,9 kg ma túy đá.

Đối với công tác phòng, chống mua bán người, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 4 đối tượng.

Thời gian tiếp theo, Bộ đội Biên phòng Lào Cai tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.