Phối hợp xây dựng, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

Dự kỳ họp có ngài Hun Many, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Hành chính công, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại kỳ họp.

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại kỳ họp, hai bên thống nhất đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15-10-2025, tại TP Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ, kết quả tốt. Hai bên khẳng định: Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Từ năm 2015 đến nay, phía Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như hỗ trợ trang thiết bị, vật chất cho Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục khẳng định: Các đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước; do vậy, cần được quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy toàn bộ các giá trị để góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia. Hai bên tiếp tục phối hợp trong thúc đẩy, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia như là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị của hai quốc gia theo đúng phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, qua đó giúp người dân hai nước nhận thức rõ ràng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các đài Hữu nghị, từ đó ra sức củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, gắn bó hơn nữa.

Hai bên ký kết Biên bản kỳ họp thứ IX.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên sẽ tích cực, chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ về việc bảo vệ và phát huy các đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Với quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia về việc bảo vệ và phát huy giá trị các đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia.