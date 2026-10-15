Phối hợp xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn

Dự hội nghị có Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; lãnh đạo cơ quan quân sự, công an và đại diện chính quyền địa phương nơi các đơn vị của Tổng cục đóng quân.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện chủ trì hội nghị.

TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh là địa bàn rộng, tập trung nhiều đơn vị với đầy đủ các loại hình đơn vị chiến lược, đặc biệt quan trọng trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị khu vực phía Nam. Đồng thời, đây cũng là hai trung tâm kinh tế lớn hàng đầu của đất nước, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, quy mô, mật độ dân số cao, đa dạng thành phần, quê quán, tôn giáo, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục luôn xác định công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn có vai trò quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo kết quả hoạt động Cụm liên kết an ninh.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác bảo vệ an toàn đơn vị, kho tàng, vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cụm liên kết an ninh khu vực đã duy trì nền nếp, chế độ hoạt động theo Quy chế phối hợp đã ký kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an toàn kho tàng, đơn vị…

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao thưởng tặng các tập thể tiêu biểu.

Trao thưởng tặng các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện nhấn mạnh: Trên địa bàn TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, hoạt động của Cụm liên kết an ninh khu vực đã nhanh chóng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả; sự phối hợp giữa các đơn vị của Tổng cục với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp hiệu quả, chặt chẽ, thực chất; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý sớm, không để phát sinh vụ việc; gắn kết chặt chẽ với địa phương, đẩy mạnh các hoạt động của Cụm liên kết an ninh, thực sự trở thành cầu nối giữa các đơn vị với địa phương, đơn vị bạn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn…

Nhân dịp này, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã khen thưởng 15 tập thể tiêu biểu trong thực hiện công tác phối hợp.