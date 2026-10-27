Phối hợp về trợ giúp pháp lý và truyền thông về phòng, chống ma túy

Tham dự hội nghị có ông Trần Sĩ Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Lê Thị Thúy, Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM; bà Phan Thị Hồng Anh, ĐUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, đội ngũ luật sư và đông đảo người dân trên địa bàn 21 khu phố…

Người dân nghe các luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), đồng thời triển khai các chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Đây là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, đội ngũ luật sư và trợ giúp viên pháp lý đã trực tiếp tư vấn, lắng nghe và giải đáp những vướng mắc pháp luật của người dân, đồng thời hướng dẫn cách thức tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý phù hợp với từng trường hợp. Hoạt động này góp phần đưa chính sách pháp luật đến gần hơn với đời sống, giúp người dân kịp thời tháo gỡ khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thông qua hội nghị, phường Vĩnh Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh phòng, chống ma túy và phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong hỗ trợ pháp lý cho người dân. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường.