Phối hợp vận hành hồ chứa, chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai

Thủy điện Tuyên Quang. Ảnh tư liệu: Nam Sương/TTXVN

Theo ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, quy chế đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự, khí tượng thủy văn và an toàn đập, hồ chứa. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị , địa phương có trách nhiệm chủ động phối hợp thường xuyên, thống nhất, cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trao đổi thông tin.

Nội dung quy chế tập trung vào việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy trình vận hành đập, hồ chứa; phối hợp vận hành trong mùa lũ, mùa kiệt; chia sẻ thông tin, báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ, lưu lượng xả, tình trạng an toàn công trình và nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Việc vận hành phải bảo đảm an toàn công trình, an toàn khu vực hạ lưu, duy trì dòng chảy tối thiểu, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước thiết yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn hán và sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố đập, hồ chứa, xả lũ khẩn cấp, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất hoặc tình huống đe dọa an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân, chủ quản lý công trình và các cơ quan liên quan báo cáo và thông tin tình hình sự cố, chế độ vận hành, lưu lượng xả, thời gian dự kiến xả, khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng... cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND cấp xã.

Trong mùa lũ, các đơn vị thực hiện vận hành đập, hồ chứa theo đúng quy trình và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp theo nguyên tắc liên hồ chứa, thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin giữa các hồ thượng lưu và hạ lưu liền kề để phục vụ điều hành, ứng phó thiên tai và xử lý tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long cho biết, ngoài nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, địa phương, các chủ quản lý đập, hồ chứa phải chịu trách nhiệm an toàn công trình và an toàn vùng hạ du; thực hiện đúng quy trình vận hành, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi có dự báo mưa lớn, theo dõi chặt chẽ thông tin khí tượng thủy văn, tổ chức trực ban 24/24 giờ tại công trình, cập nhật tình hình vận hành các hồ chứa liên quan và chủ động cảnh báo trực tiếp, liên tục đến khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc phải xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn công trình, chủ quản lý báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.