Phối hợp ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn trên địa bàn biên giới

Chính quyền xã Lao Bảo (Quảng Trị) cắt cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập sâu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai và đảm bảo an toàn khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn biên giới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết; thông báo, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng chủ động phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan. Toàn lực lượng duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đã triển khai 10 tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thiết lập cảnh báo tại những khu vực ngập lụt, sạt lở; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không đi qua các vị trí nguy hiểm, không ra suối đánh bắt cá, không vào rừng trong thời điểm mưa lũ, nhằm hạn chế tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn biên giới

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh từ tối 9/11 đến sáng 10/11 xuất hiện mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình từ 150 - 200mm, mực nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 3m. Mưa lớn khiến 10 vị trí tại các xã biên giới: Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đa Krông và La Lay bị ngập với độ sâu từ 0,3 - 3m, gây chia cắt giao thông, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Cụ thể, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập tại ngầm bản Cồn Cùng, ngầm bản Còi Đá, Km25 và Km23 Quốc lộ 9B; xã Lìa có cầu tràn Thanh Ô; xã Tà Rụt có cầu tràn từ A Vao đi thôn Tân Đi 2 và cầu Húc Nghì; xã Đa Krông có cầu tràn Đá Đỏ, Ly Tôn; xã La Lay có cầu tràn Khánh Trang tại Km1 Quốc lộ 15D. Đáng chú ý, cầu tràn Khánh Trang bị ngập sâu 1,1m so với mặt cầu.

Ngoài tình trạng ngập lụt, tại Km30 Quốc lộ 9C, thuộc xã Kim Ngân mưa lớn gây ra sạt lở với chiều dài khoảng 150m, khối lượng đất đá ước tính 6.000m3, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Ở khu vực biển, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, ngày 9/11, tàu Seatrek (quốc tịch Singapore) do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, gặp sự cố đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ tại khu vực cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tàu Seatrek có 21 thuyền viên, vận chuyển 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Trước đó, tàu làm thủ tục nhập cảnh ngày 22/10 và đến 19 giờ ngày 5/11 cập cầu cảng để bốc dỡ hàng hóa. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, sự cố đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu và các thuyền viên trong điều kiện biển động mạnh.

Sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã cử các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch khẩn trương gia cố hệ thống dây neo. Đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống dây neo được khắc phục, bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì liên lạc với tàu và Cảng vụ để theo dõi tình hình, sẵn sàng phối hợp xử lý khi phát sinh tình huống.