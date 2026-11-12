Phối hợp tuyên truyền pháp luật tại trường học

Hình ảnh giao lưu, tuyên truyền với học sinh trường THPT Tây Thụy Anh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ VKSND khu vực 7, tỉnh Hưng Yên và Công an các xã đã phổ biến đến các em học sinh những kiến thức cơ bản về bạo lực học đường, các hành vi xâm hại trẻ em và những quy định của pháp luật có liên quan.

Trong đó, tập trung phân tích các biểu hiện của bạo lực học đường như: đánh nhau, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, bắt nạt bạn bè; sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, nói xấu, chế giễu, xúc phạm người khác.

Đặc biệt, các em được cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà bạo lực học đường gây ra đối với sức khỏe, tinh thần, việc học tập và sự phát triển của học sinh, đồng thời có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lồng ghép với nội dung tuyên truyền về phòng ngừa xâm hại trẻ em là những tình huống thực tế, gần gũi, dễ hiểu. Các em học sinh được hướng dẫn nhận biết những hành vi xâm hại về thể chất, tinh thần, xâm hại tình dục; nhận diện các nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, lợi dụng, đặc biệt là trên không gian mạng.

Qua đó, trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân như: không đi theo người lạ, không nhận quà hoặc tiền từ người không quen biết khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ; không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội; biết giữ khoảng cách an toàn, kiên quyết từ chối những hành vi đụng chạm cơ thể khiến bản thân cảm thấy không thoải mái và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh nhận thức được rằng: khi chứng kiến hoặc là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tuyệt đối không im lặng, che giấu hoặc tự ý giải quyết bằng bạo lực mà cần kịp thời thông báo cho thầy cô giáo, cha mẹ, người thân hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ, bảo vệ.

Hình ảnh tuyên truyền pháp luật tại một lớp học của Trung tâm GDTX Thái Thụy.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa VKSND khu vực 7, tỉnh Hưng Yên và Công an xã là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

Thông qua hoạt động này, góp phần lan tỏa thông điệp: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; mỗi học sinh hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, biết tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè; không tham gia, không cổ súy cho hành vi bạo lực, không thờ ơ trước những hành vi xâm hại trẻ em. Mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, không có bạo lực và xâm hại trẻ em.