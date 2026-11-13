Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân hai bên biên giới

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên phổ biến nội dung 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên biên giới, trong đó chú trọng phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép cho khoảng 100 người dân.

Lực lượng chức năng 2 bên phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu vực Cửa khẩu Mường Khương (Việt Nam) - Kiều Đầu (Trung Quốc).

Đây là hoạt động thường niên, góp phần tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thúc đẩy hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng chức năng hai bên; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân 2 bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Người dân hai bên biên giới được tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng song ngữ Việt - Trung.