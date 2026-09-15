Phối hợp tuyên truyền chống IUU cho ngư dân

Nội dung tập trung vào các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ngư dân được nhắc nhở không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không tháo gỡ, vô hiệu hóa VMS; chủ động kiểm tra tàu, trang thiết bị an toàn, theo dõi thời tiết và kịp thời liên lạc với lực lượng chức năng khi có sự cố. Dịp này, các lực lượng phát 140 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao 50 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh vươn khơi bám biển.

Đối với các tiểu thương, cán bộ tuyên truyền lưu ý không thu mua, kinh doanh thủy sản không rõ nguồn gốc, thiếu hồ sơ theo quy định; đồng thời chủ động phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và cơ sở kinh doanh, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tuyên truyền chống IUU cho bà con ngư dân tại Cảng cá Cát Lở.

Với phương châm “Mỗi ngư dân là một tuyên truyền viên, mỗi chuyến biển là một chuyến biển an toàn, đúng pháp luật”, các lực lượng tiếp tục chung tay phòng, chống IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” IUU.