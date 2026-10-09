Phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Tại chương trình, thông qua trình chiếu video các tình huống giao thông thực tế, kết hợp hỏi đáp và giao lưu trực tiếp, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội giúp học sinh nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, củng cố kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Các câu hỏi tình huống được đưa ra để học sinh suy nghĩ, lựa chọn phương án xử lý và ghi nhớ những nguyên tắc an toàn.

Học sinh xem các video tình huống thực tế.

Học sinh trả lời các tình huống được Ban tổ chức đưa ra.

Bên cạnh đó, học sinh được phổ biến các quy định mới của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt; hướng dẫn kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện an toàn, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và phòng tránh các nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, nội dung nhận biết điểm mù của xe tải, xe buýt được nhấn mạnh, giúp các em hiểu rõ sự nguy hiểm khi đi sát hoặc di chuyển vào những vị trí khuất tầm nhìn của phương tiện lớn, từ đó tạo thói quen chủ động giữ khoảng cách an toàn.

Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông nằm trong kế hoạch của Công an TP Hà Nội nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Cô Chử Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu đánh giá: Chương trình tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT và đội ngũ giáo viên tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.