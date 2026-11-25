Hoạt động nhằm cụ thể hóa biên bản hội đàm định kỳ lần thứ 25 giữa đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự (Trung Quốc).

Trung tá Trương Hồng Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long và Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa - Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu trao đổi tại khu vực biên giới.

Đội tuần tra phía Việt Nam do Trung tá Trương Hồng Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long làm đội trưởng; phía Trung Quốc do Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa - Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu làm đội trưởng.

Trong điều kiện mưa to, địa hình trơn trượt, lực lượng hai bên khắc phục khó khăn, tổ chức tuần tra, kiểm tra đoạn biên giới từ khu vực mốc quốc giới số 153 đến mốc số 163. Qua kiểm tra thực địa, đường biên, mốc quốc giới giữ nguyên trạng, ổn định; nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Lực lượng Đồn Biên phòng Pha Long và Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu tại mốc quốc giới số 163.

Cùng với tuần tra, ba đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuyên biên giới. Tại khu vực lối mở Lồ Cố Chin (Việt Nam) và chợ Lao Kha (Trung Quốc), lực lượng chức năng hai nước trực tiếp gặp gỡ, phát tờ rơi song ngữ Việt - Trung cho đông đảo cư dân biên giới.

Lực lượng Đồn Biên phòng Pha Long, Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu và Phân trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Lao Kha tuyên truyền pháp luật tại chợ biên giới Lao Kha, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định tại ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; quy định về xuất, nhập cảnh; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới. Lực lượng chức năng đồng thời vận động người dân không chăn thả gia súc qua biên giới, cùng bảo vệ môi trường khu vực biên giới.

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giúp cư dân vùng biên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Kết thúc tuần tra và tuyên truyền pháp luật, hai bên đánh giá kết quả, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Ngay sau đó, các đơn vị tổ chức giao lưu hữu nghị, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.