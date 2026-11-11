Phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đội tuần tra hai bên tiến hành tuần tra dọc biên giới. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại thực địa, lực lượng hai bên đã tiến hành tuần tra dọc đường biên giới, kiểm tra mốc giới theo kế hoạch; trao đổi các thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời thực hiện tô son mốc giới. Hai bên đã thống nhất thời gian, phương án tổ chức các đợt tuần tra song phương tiếp theo, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại diện hai bên thống nhất các nội dung tuần tra. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại buổi tuần tra, hai bên đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên cũng như hiệu quả phối hợp trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Trưởng hai đội tuần tra tô son mốc quốc giới hai nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Đợt tuần tra song phương lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới ổn định sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.