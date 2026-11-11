Phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Thực hiện Quy chế phối hợp và Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 11/11, Đồn Biên phòng Sen Thượng (Điện Biên) cùng Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phối hợp tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc giới số 11 đến mốc giới số 12.
Tại thực địa, lực lượng hai bên đã tiến hành tuần tra dọc đường biên giới, kiểm tra mốc giới theo kế hoạch; trao đổi các thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời thực hiện tô son mốc giới. Hai bên đã thống nhất thời gian, phương án tổ chức các đợt tuần tra song phương tiếp theo, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Tại buổi tuần tra, hai bên đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên cũng như hiệu quả phối hợp trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Đợt tuần tra song phương lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới ổn định sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phoi-hop-tuan-tra-song-phuong-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-post1001795.html