Phối hợp tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU

Đoàn thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho ngư dân.

Trong đợt tuần tra, các lực lượng tập trung kiểm tra hoạt động khai thác, điều kiện hành nghề và việc trang bị các thiết bị theo quy định đối với tàu cá đang hoạt động trên biển.

Qua kiểm tra, nhìn chung các tàu cá chấp hành tốt các quy định. Song song đó, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU đến thuyền trưởng, chủ tàu và ngư dân; đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, góp phần động viên ngư dân an tâm vươn khơi, khai thác thủy sản đúng quy định.

Ông Nguyễn Tiến Diệt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, cho biết việc phối hợp tuần tra giữa các lực lượng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển; góp phần bảo đảm an ninh hàng hải, trật tự và an toàn trong hoạt động nghề cá.

Đoàn tuyên truyền phòng chống IUU cho thuyền trưởng và ngư dân.

Thông qua hoạt động này, các lực lượng tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, quyết tâm cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam.