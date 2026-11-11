Phối hợp tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tuyên truyền phòng chống IUU cho thuyền trưởng và ngư dân. (Ảnh:ĐT)

Thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong hai ngày 9 và 10/11/2026, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 thuộc Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra chung trên vùng biển ven bờ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp.

Trong đợt tuần tra, các lực lượng tập trung kiểm tra hoạt động khai thác, điều kiện hành nghề và việc trang bị các thiết bị theo quy định đối với tàu cá đang hoạt động trên biển.

Qua kiểm tra, nhìn chung các tàu cá chấp hành tốt các quy định. Song song đó, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU đến thuyền trưởng, chủ tàu và ngư dân; đồng thời, trao tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, góp phần động viên ngư dân an tâm vươn khơi, khai thác thủy sản đúng quy định.

Thông qua hoạt động này, các lực lượng tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, quyết tâm cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam.