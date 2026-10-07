Phối hợp tuần tra đêm để giữ an toàn trên quốc lộ 1

Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp với Công an phường Trảng Bom kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1.

Cùng với đó, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm TNGT, Công an thành phố đã huy động lực lượng công an xã, phường, đồn công an phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ngay từ địa bàn cơ sở, tạo thế chủ động trong bảo đảm trật tự, ATGT và không để vi phạm kéo dài trở thành nguy cơ trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Ðồng hành với lực lượng cơ sở

Qua phân tích tình hình TNGT trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng xác định một số nguyên nhân đáng chú ý như: Người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, đi sai phần đường, làn đường và vi phạm quy định khi tránh, vượt. Những hành vi có thể xảy ra trong thời gian ngắn nhưng tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là trên tuyến có mật độ phương tiện lớn và hoạt động giao thông kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Chính vì vậy, trong các ca kiểm tra ban đêm, các tổ công tác Phòng CSGT phối hợp với Cục CSGT tập trung kiểm soát người điều khiển phương tiện lưu thông qua các giao lộ và các khu phố sầm uất tại phường Trảng Bom, nơi có tuyến quốc lộ 1 đi qua… Từng phương tiện được quan sát, ra hiệu lệnh dừng kiểm tra khi có dấu hiệu cần thiết; những trường hợp nghi ngờ sử dụng rượu, bia được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức quy định. Sau khi được CSGT tuyên truyền, giải thích về nguy cơ mất ATGT khi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, các trường hợp vi phạm chấp hành việc kiểm tra và xử lý theo quy định.

Là tài xế xe công nghệ thường xuyên chở khách vào buổi tối, anh Phạm Bá Nhật (ở phường Trảng Bom) cho biết: Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vào ban đêm giúp người dân yên tâm hơn khi di chuyển trên quốc lộ 1. Theo anh Nhật, vào buổi tối, nhất là những thời điểm hàng quán đông khách, vẫn có nguy cơ người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện ra đường. Việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ góp phần nhắc nhở người tham gia giao thông chủ động chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho mình và những người cùng lưu thông.

Không chỉ tại phường Trảng Bom, công tác kiểm soát còn được triển khai trên nhiều đoạn quốc lộ 1 qua các xã, phường dọc tuyến, với sự phối hợp giữa CSGT và công an cơ sở. Tại xã Hưng Thịnh, phường Hố Nai và các khu vực có đông dân cư, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm soát vào những khung giờ buổi tối. Bên cạnh kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác chú ý những hành vi như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều, vi phạm quy định tránh, vượt, lạng lách, đánh võng và các hành vi khác có nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT.

Việc huy động công an xã, phường tham gia cùng CSGT giúp công tác kiểm soát được mở rộng từ các tuyến chính đến từng địa bàn cơ sở. Các tổ công tác phân công rõ trách nhiệm, trong đó CSGT phối hợp với công an địa phương nắm tình hình, kiểm tra và xử lý những vi phạm thuộc thẩm quyền; trường hợp phát sinh vụ việc cần lực lượng chuyên môn, các đơn vị kịp thời thông tin để phối hợp giải quyết.

Quý III-2026, Phòng CSGT Công an thành phố tổ chức hơn 4 ngàn ca tuần tra, kiểm soát với hơn 12,9 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; dừng kiểm tra hơn 69,3 ngàn trường hợp, lập biên bản hơn 39,4 ngàn trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 11,3 ngàn trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 2,7 ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua xử lý, tạm giữ hơn 4,3 ngàn phương tiện, tước 390 giấy phép lái xe, thu nộp hơn 37,4 tỷ đồng tiền phạt.

Tạo thói quen chấp hành từ xử lý vi phạm

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, cán bộ Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết: Sau hơn 2 tuần phối hợp tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, các lực lượng không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hướng đến việc hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Việc xử lý phải đi liền với tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu rằng chấp hành quy định về ATGT trước hết là bảo vệ chính mình. Khi ý thức tự giác được nâng lên, việc phòng ngừa TNGT sẽ có hiệu quả bền vững hơn, thay vì chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Trong các nhóm hành vi cần tập trung xử lý, vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Do đó, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, nhất là vào buổi tối và đêm khuya tại những khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, khu dân cư, sẽ góp phần ngăn người đã uống rượu, bia tiếp tục điều khiển phương tiện, qua đó phòng ngừa TNGT từ sớm. Thượng tá Lê Đức Trình, Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: Việc tổ chức các đợt ra quân với sự phối hợp giữa CSGT và công an xã, phường giúp lực lượng chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa TNGT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì phân luồng, điều tiết tại các khu vực trọng điểm, nhất là trong các dịp lễ, sự kiện và thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao; chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Việc kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm với điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ và khắc phục những bất cập về hạ tầng sẽ tạo thành giải pháp đồng bộ, hướng đến mục tiêu kéo giảm TNGT và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn, tự giác trong người dân.