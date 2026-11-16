Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa ba cơ quan. Quy chế xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nội dung phối hợp bao gồm: Rà soát, xác định đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của từng cơ quan; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát; phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, xác minh và xử lý các vấn đề có liên quan đến tài sản, thu nhập; phối hợp giải quyết những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trùng lặp hoặc chưa rõ thẩm quyền.

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Về phương thức phối hợp, các cơ quan thực hiện thông qua trao đổi bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu, tổ chức các cuộc họp hoặc những hình thức phù hợp khác theo quy định.

Đối với những vụ việc phức tạp, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xử lý các bên chủ động trao đổi, thống nhất phương án phối hợp, bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Việc cung cấp, trao đổi và sử dụng thông tin, tài liệu phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và trách nhiệm của từng cơ quan.

Các đại biểu ký kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập - Ảnh: Thùy Trang

Việc ký kết quy chế có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát và thanh tra nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.