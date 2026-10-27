Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đồng Nai nghe Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 12 báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ãnh: Viết Cường

Theo báo cáo, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 1-7-2026, VKSND khu vực 12 có 14 vụ việc có trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng. Đơn vị đã chú trọng kiểm sát việc thông tin, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý; niêm yết công khai thông tin liên hệ của Trung tâm TGPL Nhà nước và tạo điều kiện để trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện công an các xã Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau và Bom Bo đã kiến nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, chủ động tiếp cận dịch vụ khi có nhu cầu.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đồng Nai chia sẻ những khó khăn của các cơ quan tham gia tố tụng trong thời gian qua. Ảnh: Viết Cường

Đại diện Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố Đồng Nai đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tham gia tố tụng; đồng thời định hướng tăng cường phối hợp, ứng dụng các nền tảng số trong cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, kịp thời phát hiện và hỗ trợ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố.