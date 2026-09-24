Phối hợp trao trả đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ án buôn lậu

Đối tượng Lin Yuan Shen tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được hàm thư của Cục Công an Châu Văn Sơn về việc hỗ trợ điều tra, xác minh tung tích của đối tượng Lin Yuan Shen (Lâm Nguyên Thâm) liên quan đến vụ án buôn lậu tại Cửa khẩu Thiên Bảo.

Công an tỉnh Tuyên Quang bàn giao đối tượng Lin Yuan Shen cho phía Công an châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo đó, ngày 22-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Việc bắt giữ và bàn giao nhanh chóng đối tượng Lin Yuan Shen thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực thi pháp luật nước bạn. Kết quả này không chỉ góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia mà còn củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước.