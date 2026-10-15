Phối hợp toàn diện phục vụ phát triển Thủ đô

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Huấn và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: THÁI QUANG)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Giai đoạn 2023-2026, chương trình phối hợp được triển khai toàn diện trên 6 nội dung đã ký kết, phát huy thế mạnh của mỗi bên, tập trung vào những vấn đề lớn như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 40 năm đổi mới; phát triển văn hóa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường; quản lý phát triển đô thị bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, nhận diện mô hình hay, kinh nghiệm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách.

Trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, hai bên định hướng tiếp tục hoàn thiện, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu phối hợp trong giai đoạn 2026-2031 là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo xu thế và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, trên nền tảng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển Thủ đô; triển khai chương trình nghiên cứu chiến lược quốc gia; nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề mới như thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2023-2026 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nội dung đã ký kết. Cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đã mở ra được những định hướng phối hợp hợp tác mới.

Để chương trình hợp tác trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đến nay, các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch tại thành phố cơ bản đã được khơi thông, chỉ còn lại một điểm nghẽn là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, thành phố phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình làm sao để giải quyết được những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải ở trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, tạo ra tăng trưởng của Thủ đô.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hàm lượng khoa học và tính dự báo của các hội thảo, tọa đàm. Hoạt động nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, sớm nhận diện xu hướng, thách thức và đề xuất giải pháp từ sớm, từ xa. Kết quả nghiên cứu cần góp phần hoàn thiện lý luận, nhân rộng mô hình thí điểm và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thành phố. Theo đồng chí, mỗi sản phẩm, kết quả nghiên cứu tổng kết thực tiễn phải thực sự gắn với tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Thủ đô Hà Nội của tất cả những người tham gia.