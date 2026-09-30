Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác và có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là đồng chí Phạm Nguyên Thành - Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng đã công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, làm rõ vai trò và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo đồng thời đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt phù hợp, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, truy tố và diễn biến xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đối với hành vi trộm cắp tài sản, các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi trên có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện chứng cứ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo theo khung đề nghị của Viện kiểm sát, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy.