Phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm

Thực hiện Hướng dẫn thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự năm 2026 của VKSND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026 của VKSND khu vực 9, VKSND khu vực 9 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với TAND khu vực 9 tổ chức các phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến rút kinh nghiệm.

Quang cảnh phiên toà tại điểm cầu trung tâm.

Sáng 18/9/2026, các phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND khu vực 9 và điểm cầu thành phần tại Phân trại tạm giam Nghi Sơn thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Phiên tòa đồng thời được kết nối trực tiếp để Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tòa án nhân dân các khu vực trong tỉnh theo dõi, học tập và rút kinh nghiệm.

Đồng thời, phiên tòa được kết nối trực tuyến đến phòng làm việc của Lãnh đạo VKSND khu vực 9 để theo dõi, chỉ đạo và phục vụ công tác rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Theo đó, các vụ án được lựa chọn đều là những vụ án hình sự thuộc nhóm tội phạm về ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các Kiểm sát viên được đưa ra yêu cầu phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện chứng cứ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung xét hỏi, luận tội và tranh luận tại phiên tòa.

Cụ thể, các vụ án được lựa chọn gồm: Vụ án đối với các bị cáo D.P.N. và N.C.N., cùng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Vụ án đối với các bị cáo T.V.H. và L.V.H., trong đó T.V.H. bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự; L.V.H. bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự; Vụ án đối với bị cáo N.V.B., bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Điểm cầu Phân trại giam khu vực Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 9 cho biết: Xác định phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên. Do đó, đơn vị đã chú trọng ngay từ khâu lựa chọn vụ án, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến công tác chuẩn bị hồ sơ và dự kiến các tình huống phát sinh tại phiên tòa. Để bảo đảm chất lượng phiên tòa, các Kiểm sát viên được phân công tham gia xét xử phải chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, hệ thống hóa chứng cứ, xây dựng đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận và dự kiến những tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa. Qua đó, bảo đảm việc thực hành quyền công tố được thực hiện chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời kiểm sát toàn diện hoạt động tố tụng của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng.

Đặc biệt, đối với phiên tòa trực tuyến, Kiểm sát viên được phân công tại điểm cầu thành phần có trách nhiệm kiểm sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại cơ sở giam giữ và việc chấp hành nội quy, quy định của bị cáo tại điểm cầu thành phần.

Hình ảnh Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà.

Sau khi kết thúc các phiên tòa, VKSND khu vực 9 và TAND khu vực 9 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Việc phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử mà còn thể hiện sự chủ động của VKSND khu vực 9 trong thực hiện yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.

Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 9 tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh, trách nhiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số; đồng thời góp phần bảo đảm việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.