Phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến rút kinh nghiệm

Kiểm sát viên VKSND khu vực 10 thực hiện chức năng công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà.

Các vụ án được đưa ra xét xử, gồm: vụ án Lê Trung Hiếu và Phạm Văn Luận phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; vụ án Lê Vinh Giang, Tống Nam Hải và Nguyễn Hữu Hòa phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự; vụ án Huỳnh Văn Linh phạm tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự; vụ án Phạm Văn Tưởng phạm các tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 và “Sử dụng vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; vụ án Lê Huy Hưng phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử.

Quang cảnh phiên toà.

Tại các phiên tòa, các Kiểm sát viên được phân công công tố, kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ; đồng thời công khai các tài liệu, chứng cứ đã được số hóa để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Trên cơ sở kết quả xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã bảo vệ quan điểm truy tố, đề nghị mức hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo.

Kết thúc các phiên xét xử, TAND khu vực 10, tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Vinh Giang 7 năm 6 tháng tù, Tống Nam Hải 7 năm 2 tháng tù, Lê Hữu Hòa 3 năm 2 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Lê Trung Hiếu và Phạm Văn Luận mỗi bị cáo 42 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Huỳnh Văn Linh 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; Phạm Văn Tưởng 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 18 tháng tù về tội “Sử dụng vũ khí quân dụng”; Lê Huy Hưng 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã thực hiện đúng quy tắc ứng xử, bảo đảm tác phong, thái độ và các thao tác nghiệp vụ theo Quy chế của Ngành. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp, đồng thời bảo đảm việc số hóa, lưu trữ và bảo quản hồ sơ vụ án.

Sau phiên tòa, VKSND khu vực 10, tỉnh Thanh Hóa và TAND cùng cấp đã phối hợp tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của hai đơn vị. Qua đó, đánh giá kết quả, kỹ năng nghiệp vụ và những vấn đề cần lưu ý trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong tình hình mới.