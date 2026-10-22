Phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp và 100 đại biểu là chủ các phương tiện tàu cá, ngư dân trên địa bàn.

Phiên tòa giả định được các đoàn viên các chi đoàn đóng vai Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng. Thông qua việc tái hiện trình tự, thủ tục của một phiên tòa hình sự, chương trình giúp chủ các phương tiện tàu cá, ngư dân và những người tham dự nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác hải sản.

Sau phiên tòa, các đơn vị phối hợp tuyên truyền những nội dung cơ bản về chống khai thác IUU, trong đó tập trung vào 14 hành vi khai thác vi phạm IUU, các quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quyền, nghĩa vụ của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên. Đồng thời, các đại biểu được trao đổi, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và các chính sách có liên quan đến ngư dân.

Tại phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã ứng dụng quét mã QR để đại biểu thuận tiện tra cứu, tham khảo tài liệu tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU, góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.